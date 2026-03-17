La Agencia Tributaria no embarga bienes de forma inmediata ni por una simple confusión administrativa. El procedimiento arranca antes, con plazos concretos, avisos formales y una secuencia legal muy definida. Lo que marca la diferencia no es solo tener una deuda, sino dejar pasar los tiempos de pago que fija la normativa. Eso es lo que sucede cuando un contribuyente no paga una deuda tributaria en período voluntario. En ese momento se abre el período ejecutivo, la Administración puede dictar una providencia de apremio y, si tampoco se paga dentro del nuevo plazo, pasar al embargo de bienes y derechos. Así lo recogen la propia sede de la AEAT y la Ley General Tributaria. La regla que activa este escenario es clara: pagar la deuda tributaria dentro del plazo legal o, en su caso, pedir a tiempo un aplazamiento o fraccionamiento. La Ley General Tributaria establece que las deudas resultantes de liquidaciones notificadas por la Administración deben abonarse en período voluntario dentro de los plazos del artículo 62. Si ese pago no llega, la deuda entra en ejecutiva y Hacienda puede iniciar el procedimiento de apremio. La propia AEAT explica que el procedimiento de apremio se inicia mediante una providencia de apremio cuando la deuda no ha sido satisfecha en los plazos fijados en período voluntario o se ha pagado fuera de tiempo. Esa providencia identifica la deuda pendiente, liquida los recargos y requiere al contribuyente para que pague. La ley añade además que este acto tiene fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos del deudor. No atender esa notificación sale caro. El artículo 28 de la Ley General Tributaria fija tres recargos del período ejecutivo: un 5% si se paga toda la deuda antes de recibir la providencia de apremio, un 10% si se paga la deuda y el recargo dentro del plazo concedido tras la providencia, y un 20% cuando no se cumplen esas condiciones. En este último caso, además, el recargo es compatible con los intereses de demora. Ese segundo plazo también está tasado. Si la providencia se notifica entre los días 1 y 15 del mes, la deuda debe pagarse hasta el día 20 de ese mismo mes o el siguiente hábil. Si la notificación llega entre los días 16 y el último día del mes, el pago puede hacerse hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil. Si tampoco se cumple ese nuevo margen, la ley permite a la Administración embargar bienes, y la propia providencia debe advertirlo expresamente. Cuando la deuda llega a la fase de embargo, la Administración no actúa sin orden. La AEAT indica que las diligencias pueden afectar a cuentas, créditos, valores, inmuebles y otros bienes. La Ley General Tributaria exige además que el embargo respete el principio de proporcionalidad y cubra la deuda pendiente, los intereses, los recargos y las costas del procedimiento, no más que eso. El orden habitual también está previsto por la ley. Primero se embarga el dinero en efectivo o en cuentas bancarias; después, créditos o derechos realizables a corto plazo; luego sueldos, salarios y pensiones; más tarde, inmuebles; y después otros activos como rentas, negocios, joyas, bienes muebles o derechos a largo plazo. La norma permite alterar ese orden si el contribuyente propone otros bienes que garanticen el cobro con la misma eficacia y sin perjudicar a terceros. Además, si la persona acredita que pidió un aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario, esa solicitud impide el inicio del período ejecutivo mientras se tramita Contra la providencia de apremio no cabe oponerse por cualquier motivo. La ley solo admite causas concretas, como la extinción de la deuda, la prescripción, haber solicitado aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario, la falta de notificación de la liquidación, la anulación de la liquidación o un error que impida identificar la deuda o al deudor.