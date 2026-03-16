Cada año, cuando se acerca la campaña fiscal, millones de contribuyentes en España se hacen la misma pregunta: cuánto tendrán que pagar a Hacienda en la declaración de la Renta. El resultado final depende de varios factores, como ingresos, retenciones, deducciones o situación familiar, y muchas personas solo descubren la cifra exacta cuando acceden al borrador de la Agencia Tributaria. Sin embargo, existe una forma de anticipar el resultado antes de presentar la declaración oficial. La Agencia Tributaria pone a disposición de los contribuyentes un simulador que permite calcular la Renta con antelación. Esta herramienta, conocida como Renta Web Open, permite introducir datos fiscales y obtener una estimación del resultado del IRPF sin necesidad de identificarse ni de enviar la declaración real. El sistema que permite anticipar cuánto se deberá pagar en la declaración de la Renta es Renta Web Open, una versión abierta del programa que utiliza la Agencia Tributaria para gestionar el IRPF. A diferencia de la plataforma oficial donde se presenta la declaración, esta herramienta funciona únicamente como un simulador de la Renta, por lo que los datos introducidos no se guardan ni se envían a Hacienda. El contribuyente puede introducir información clave para el cálculo fiscal: ingresos del trabajo, rendimientos del capital, deducciones aplicables o situación familiar. A partir de estos datos, el sistema realiza una simulación del impuesto y muestra si la declaración del IRPF saldría a pagar o a devolver, junto con una estimación del importe aproximado. Otra ventaja importante es que permite modificar los datos para comprobar distintos escenarios. Por ejemplo, se pueden introducir deducciones por vivienda, aportaciones a planes de pensiones o donaciones para observar cómo cambia el resultado final. Esto ayuda a entender mejor cómo se calcula el impuesto y cuáles son los factores que influyen en cuánto pagar a Hacienda. El resultado de la declaración de la Renta depende principalmente de la base imponible, que reúne todos los ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal. Entre ellos se incluyen los salarios, ingresos por alquiler, intereses bancarios o ganancias procedentes de inversiones. También tienen un papel clave las retenciones del IRPF que se aplican durante el año en la nómina o en determinados pagos. Estas retenciones funcionan como adelantos del impuesto. Si se ha retenido más dinero del que corresponde según el cálculo final, la declaración suele salir a devolver. En cambio, si las retenciones han sido menores, el contribuyente tendrá que pagar la diferencia a Hacienda. Otro elemento relevante son las deducciones fiscales, que permiten reducir la cantidad final a pagar. Algunas deducciones son estatales, como las vinculadas a familia numerosa o maternidad, mientras que otras dependen de la comunidad autónoma. En determinadas regiones existen deducciones por alquiler de vivienda, inversiones o determinados gastos familiares. Estas diferencias explican por qué dos contribuyentes con ingresos similares pueden obtener resultados distintos en su declaración de la Renta. Utilizar un simulador de la Renta antes de presentar la declaración permite anticipar el impacto fiscal y evitar sorpresas cuando se accede al borrador oficial. Con una estimación previa, el contribuyente puede saber si tendrá que pagar una cantidad elevada o si recibirá una devolución de parte de las retenciones realizadas durante el año. Además, calcular la Renta con antelación puede ayudar a revisar posibles deducciones o detectar errores en los datos introducidos. Aunque el resultado del simulador no es definitivo, ofrece una referencia bastante cercana del cálculo real del IRPF y permite entender cómo influyen los distintos ingresos y deducciones en el resultado final. Esta herramienta se ha convertido en una de las formas más utilizadas para saber cuánto pagar en la Renta antes de iniciar la campaña fiscal. Gracias a Renta Web Open, los contribuyentes pueden aproximarse al resultado de su declaración de la Renta y planificar mejor su situación financiera antes de confirmar el borrador ante la Agencia Tributaria.