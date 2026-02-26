La desclasificación de los papeles sobre el intento de golpe de Estado del 23F ha reabierto el debate político sobre la figura de Juan Carlos I y su posible regreso a España. En este contexto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Gobierno que aclare su postura sobre si el rey emérito debe volver al país. Según EFE, el Ejecutivo ha señalado que esta decisión corresponde exclusivamente a Juan Carlos I y a la Casa Real. Sin embargo, Feijóo ha reclamado que el Gobierno exprese su posición de forma clara. “El Gobierno debería decir qué es lo que piensa y aclarar su postura. Lo que no vale es que el Gobierno no tenga opinión, nosotros sí tenemos opinión”, ha afirmado en declaraciones a medios a su salida del Congreso. El debate se intensificó después de que el propio líder del PP publicara un mensaje en X en el que aseguraba que la desclasificación “debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado” y expresaba su deseo de que el rey emérito volviera al país. Posteriormente, en declaraciones públicas, ha reiterado que, pese a “los errores que ha cometido”, su balance es “extraordinariamente positivo”. Desde el Ejecutivo, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha subrayado que la decisión de regresar o no corresponde exclusivamente al rey emérito y a la Casa Real, no al Gobierno y “ni mucho menos al jefe de la oposición”. El Gobierno ha insistido en que se trata de una cuestión personal e institucional que compete únicamente a Juan Carlos I. Juan Carlos I reside desde 2020 en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), adonde se trasladó ante la creciente presión por las investigaciones sobre sus finanzas. Mantiene allí su residencia fiscal, por lo que no rinde cuentas en España. En sus recientes memorias ha expresado su deseo de regresar al país. Desde su salida, realiza viajes privados a España, generalmente para participar en regatas en Sanxenxo (Pontevedra), aunque no pernocta en el Palacio de la Zarzuela. Por su parte, Feijóo ha destacado además que hace 45 años que no entra nadie en el Congreso de los Diputados con una pistola y ha señalado que la figura política del rey emérito “ha quedado una vez más ratificada y acreditada”. Asimismo, ha añadido que “la mayoría de los españoles pensamos que si el rey lo considera oportuno, debería de volver a nuestro país y estar aquí tranquilamente como un ciudadano”.