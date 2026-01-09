Hacienda puede bloquear cuentas y tarjetas si una persona figura en su lista de morosos. Quiénes están en riesgo, cómo evitarlo y qué pasos seguir para revertir la medida.

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una medida contundente para reforzar la lucha contra el fraude fiscal: la suspensión temporal del acceso a cuentas bancarias y tarjetas de crédito de contribuyentes que figuren en su lista de vigilancia fiscal.

La decisión no afecta a todos los ciudadanos, sino a personas físicas o jurídicas con deudas superiores a 600.000 euros, o a quienes incurren reiteradamente en incumplimientos tributarios. La medida está amparada por el artículo 162 de la Ley General Tributaria.

Hacienda ha reforzado sus herramientas legales para controlar a grandes morosos y asegurar el cobro de deudas tributarias.

Quiénes están en esta lista de Hacienda

La lista de morosos de Hacienda se actualiza cada año y es pública. Incluye:

Contribuyentes con deudas superiores a 600.000 euros sin abonar ni fraccionar.

Personas o empresas con reincidencia en incumplimientos fiscales.

Esta lista se puede consultar en el portal oficial de la Agencia Tributaria y también se notifica directamente a los afectados.

Qué implica la suspensión de cuentas y tarjetas

La medida no es un embargo directo, pero actúa como una paralización preventiva. Hacienda comunica a los bancos la necesidad de bloquear temporalmente ciertos productos financieros del contribuyente:

Inmovilización de cuentas corrientes

Bloqueo de tarjetas de crédito o débito

Acceso restringido a otros productos financieros

Todo esto se realiza para evitar que el contribuyente disponga de fondos antes de que se ejecute una acción formal.

¿Se puede evitar o revertir la suspensión?

Sí, hay opciones para detener o revertir la medida fiscal si el contribuyente actúa con rapidez:

Pagar la deuda total o parcial

Solicitar un aplazamiento o fraccionamiento , si se cumplen los requisitos

Presentar alegaciones o recursos si hay errores o litigios pendientes

El proceso es automatizado y se recomienda actuar en cuanto se recibe la notificación.

Cómo saber si alguien está en la lista de Hacienda

Existen varias formas de verificar si una persona o empresa está en riesgo:

Consultar la lista pública anual de grandes morosos en agenciatributaria.es

Acceder al buzón electrónico fiscal o al correo certificado para revisar notificaciones

Revisar el estado tributario personal en los portales Renta WEB o Deudas y Pagos.

El listado anual de morosos de Hacienda es público y puede consultarse online por cualquier ciudadano.

Una herramienta más para combatir el fraude fiscal

Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que esta acción busca proteger la recaudación y actuar de forma eficaz frente a grandes deudores y evasores fiscales. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia que incluye:

Sanciones por ocultamiento de patrimonio

Multas por falsedad documental

Control de estructuras societarias fraudulentas

Según el propio ministerio, “no se trata de una caza de brujas, sino de proteger el interés general mediante mecanismos legales proporcionales y eficaces”.