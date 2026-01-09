En esta noticia

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una medida contundente para reforzar la lucha contra el fraude fiscal: la suspensión temporal del acceso a cuentas bancarias y tarjetas de crédito de contribuyentes que figuren en su lista de vigilancia fiscal.

La decisión no afecta a todos los ciudadanos, sino a personas físicas o jurídicas con deudas superiores a 600.000 euros, o a quienes incurren reiteradamente en incumplimientos tributarios. La medida está amparada por el artículo 162 de la Ley General Tributaria.

Hacienda ha reforzado sus herramientas legales para controlar a grandes morosos y asegurar el cobro de deudas tributarias.
Quiénes están en esta lista de Hacienda

La lista de morosos de Hacienda se actualiza cada año y es pública. Incluye:

  • Contribuyentes con deudas superiores a 600.000 euros sin abonar ni fraccionar.
  • Personas o empresas con reincidencia en incumplimientos fiscales.

Esta lista se puede consultar en el portal oficial de la Agencia Tributaria y también se notifica directamente a los afectados.

Qué implica la suspensión de cuentas y tarjetas

La medida no es un embargo directo, pero actúa como una paralización preventiva. Hacienda comunica a los bancos la necesidad de bloquear temporalmente ciertos productos financieros del contribuyente:

  • Inmovilización de cuentas corrientes
  • Bloqueo de tarjetas de crédito o débito
  • Acceso restringido a otros productos financieros

Todo esto se realiza para evitar que el contribuyente disponga de fondos antes de que se ejecute una acción formal.

¿Se puede evitar o revertir la suspensión?

Sí, hay opciones para detener o revertir la medida fiscal si el contribuyente actúa con rapidez:

  • Pagar la deuda total o parcial
  • Solicitar un aplazamiento o fraccionamiento, si se cumplen los requisitos
  • Presentar alegaciones o recursos si hay errores o litigios pendientes

El proceso es automatizado y se recomienda actuar en cuanto se recibe la notificación.

Cómo saber si alguien está en la lista de Hacienda

Existen varias formas de verificar si una persona o empresa está en riesgo:

  • Consultar la lista pública anual de grandes morosos en agenciatributaria.es
  • Acceder al buzón electrónico fiscal o al correo certificado para revisar notificaciones

Revisar el estado tributario personal en los portales Renta WEB o Deudas y Pagos.

El listado anual de morosos de Hacienda es público y puede consultarse online por cualquier ciudadano.
Una herramienta más para combatir el fraude fiscal

Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que esta acción busca proteger la recaudación y actuar de forma eficaz frente a grandes deudores y evasores fiscales. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia que incluye:

  • Sanciones por ocultamiento de patrimonio
  • Multas por falsedad documental
  • Control de estructuras societarias fraudulentas

Según el propio ministerio, “no se trata de una caza de brujas, sino de proteger el interés general mediante mecanismos legales proporcionales y eficaces”.