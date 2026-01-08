Aumento confirmado para todos los jubilados en 2026: ING adelanta la fecha de cobro de las pensiones en enero.

Tras el anuncio del Gobierno español, las pensiones contributivas subieron un 2,7% en 2026. Este aumento general supone 570 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación.

En tanto, la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo, junto con determinadas prestaciones de incapacidad y viudedad con cargas familiares, pasará de 1127,6 euros mensuales en 2025 a 1256,5 euros en 2026.

Cabe destacar que en diciembre de 2025, la Seguridad Social destinó una suma récord de 13.750,1 millones de euros para abonar las pensiones contributivas, lo que representa un 5,98% más que la registrada en el mismo mes del año anterior.

Será una de las primeras entidades en abonar la paga correspondiente a las pensiones en enero de 2026. ¿Cuándo cobro?

ING adelanta la fecha de cobro de las pensiones en enero de 2026

En este sentido, ING ha optado por adelantarles el pago de las pensiones a sus clientes para así brindarles una mayor tranquilidad económica.

El hecho de que muchos bancos ingresan la pensión el día 25 de cada mes ha propagado la falsa creencia de que la Seguridad Social paga las pensiones ese día. No obstante, lo que hacen algunos bancos es adelantar el pago, puesto que como ya saben qué clientes cobran una pensión y cuál es su importe, la anticipan unos días.

Aun así, desde HelpMyCash aclaran que los bancos no tienen ninguna obligación de ingresar la pensión antes del primer día hábil de cada mes, que es cuando paga la Seguridad Social las pensiones.

En esta ocasión, ING ha decidido adelantar el pago de la mensualidad al jueves, 22 de enero con el fin de que sus clientes pensionistas reciban sus ingresos un día antes de lo habitual.

Cuándo pagan los bancos las pensiones de enero

Respecto al calendario de pagos, en general el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) abona las pensiones a mes vencido.

Aún así, como explican desde el comparador financiero, la mayoría de los bancos ingresa los pagos alrededor del día 25 de cada mes con el objetivo de adelantar el dinero a los beneficiarios.

Las fechas confirmadas por los bancos son: