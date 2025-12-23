Se despide el dólar: el Gobierno impone una retención del 19% a los rendimientos de las cuentas en dólares. (Fuente: archivo).

La Agencia Tributaria recuerda que el gravamen aumenta al 21% cuando los rendimientos superan los 6000 euros y puede alcanzar hasta el 28% para los grandes patrimonios.

El Gobierno ha dispuesto que todas las entidades retengan un 19% sobre los intereses generados por estos depósitos en divisas. “Un visado no es un derecho”, afirmó la secretaria de Estado de Hacienda al presentar la norma, “y un diferencial en dólares tampoco debe escapar al fisco”. El mensaje es claro: cualquier ganancia por encima de cero en cualquier moneda extranjera tributa desde el primer día.

La inflación erosiona mensualmente el poder adquisitivo de las familias españolas. Para salvaguardar sus ahorros, muchas personas en España han optado por abrir cuentas en moneda extranjera, también denominadas cuentas en divisas, que representan una alternativa para numerosos ciudadanos.

Según explica Javier Mezcua, experto financiero en HelpMyCash, este tipo de cuentas "funcionan como una cuenta corriente cualquiera, solo que en lugar de servir para almacenar euros, sirven para guardar dinero en otra moneda, como por ejemplo dólares, libras, etcétera“.

No obstante, estas cuentas suelen ser predominantemente en dólares, con el objetivo de aprovechar el cambio y diversificar riesgos, aunque el nuevo marco fiscal altera las reglas del juego.

Cambios en la retención del 19% en cuentas en dólares

Los bancos españoles actúan como agentes de retención, ingresando de manera automática el 19% de los intereses en la cuenta de Hacienda y abonando al cliente el remanente. “El contribuyente ya no decide; la retención es obligatoria”, afirman fuentes del Ministerio.

El gravamen se aplica tanto a cuentas abiertas en España como en el extranjero, siempre que el titular sea residente fiscal en España. Si su banco se encuentra fuera del país y ya ha realizado una retención, podrá descontarla en la declaración, pero únicamente hasta el límite del 19%, gracias a los convenios de doble imposición.

Ventajas y desventajas de las cuentas en divisas

“La ventaja es clara: puedes elegir el momento en que cambias euros a dólares y sacar partido de la oscilación del mercado", señala Mezcua.

Sin embargo, existen dos peligros:

Tipo de cambio adverso: si el euro se fortalece justo cuando necesitas el dinero, perderás parte del capital.

Costes ocultos: muchas cuentas cobran mantenimiento y comisión por transferencia internacional.

Requisitos legales cuando la cuenta está fuera de España

Modelo 720 : si el saldo conjunto en el extranjero supera los 50,000 euros el 31 de diciembre, debes informarlo antes del 31 de marzo. Las multas por omisión llegan a 20.000 euros.

Conversión a euros : en la declaración de la renta siempre se declara el rendimiento convertido a euros al tipo oficial del BCE del día anterior.

Retención extranjera deducible: solo si existe convenio de doble imposición con ese país.

Consejos para abrir una cuenta en dólares sin consecuencias fiscales