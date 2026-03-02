El impago de cuotas en una comunidad de vecinos no es un asunto menor. Cuando un propietario deja de contribuir a los gastos comunes, el impacto recae directamente sobre el resto de los vecinos, que deben asumir temporalmente el déficit en el presupuesto comunitario. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece mecanismos concretos para reclamar estas deudas. En particular, el artículo 21 de la LPH regula el procedimiento que permite a la comunidad acudir a la vía judicial e incluso solicitar el embargo de bienes del propietario moroso si no paga voluntariamente. La norma vigente es la Ley 49/1960, de 21 de julio, modificada en diversas ocasiones, y puede consultarse en el Boletín Oficial del Estado. El artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal regula la reclamación de deudas por gastos comunes mediante el llamado procedimiento monitorio, un mecanismo judicial ágil previsto también en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este sistema permite exigir cantidades vencidas, líquidas y exigibles sin necesidad de un juicio ordinario previo. Para iniciar el proceso, la junta de propietarios debe aprobar la liquidación de la deuda y emitir un certificado firmado por el secretario con el visto bueno del presidente. Ese documento acredita la existencia y cuantía del impago y es indispensable para presentar la demanda. La ley no establece un límite máximo de importe para reclamar la deuda. Puede tratarse de cantidades inferiores o superiores a 2000 euros, siempre que estén correctamente certificadas. Esta precisión es importante, ya que no existe en la LPH ningún tope económico para activar el procedimiento monitorio. Si el juzgado admite la demanda y el propietario no paga ni presenta oposición fundada, se dicta un decreto que permite iniciar la ejecución forzosa de la deuda. En esta fase, la comunidad puede solicitar el embargo de bienes, que puede afectar a cuentas bancarias, salarios o incluso a la propia vivienda. Además de la cantidad principal adeudada, el propietario deberá asumir los intereses de demora, las costas judiciales y otros gastos derivados del procedimiento. El embargo no es automático, pero sí es una consecuencia legal posible cuando existe resolución judicial firme. La LPH también establece que el propietario que no esté al corriente de pago pierde su derecho a voto en la junta de propietarios, aunque puede asistir y participar en las deliberaciones. Esta limitación se recoge en el artículo 15 de la misma norma. El procedimiento comienza en el ámbito interno de la comunidad. Es obligatorio que la deuda figure reflejada en el acta de la junta y que se notifique al propietario por un medio que permita acreditar su recepción, como burofax o correo certificado. Si no es posible la notificación personal, la ley permite colocar el aviso en el tablón de anuncios comunitario durante tres días. Una vez cumplido este trámite, la comunidad puede presentar la solicitud de procedimiento monitorio ante el juzgado correspondiente. Si el propietario no paga en el plazo concedido por el juez ni formula una oposición, se abre la fase de ejecución. La publicación de la condición de moroso dentro de la comunidad debe respetar el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y limitarse al ámbito interno. La Agencia Española de Protección de Datos recuerda que la difusión pública fuera del entorno comunitario podría vulnerar la normativa de protección de datos. La Ley de Propiedad Horizontal ofrece así un marco claro para que las comunidades de propietarios puedan reclamar judicialmente el impago de cuotas, garantizar la sostenibilidad económica del edificio y, en caso necesario, solicitar el embargo de bienes del propietario moroso conforme al artículo 21.