Oficial | Los argentinos que quieran viajar a España con el pasaporte en esta situación no podrán salir del país.

Viajar a España exige cumplir una serie de requisitos migratorios que comienzan antes de subir al avión. Uno de los más importantes es contar con un pasaporte que reúna las condiciones de validez exigidas por el Espacio Schengen. En caso contrario, la aerolínea puede denegar el embarque o las autoridades fronterizas impedir el ingreso al país.

Los argentinos que planeen visitar España por turismo, negocios o cualquier estancia de corta duración deberán comprobar el estado de su documentación con suficiente antelación. Un error frecuente consiste en pensar que basta con que el pasaporte no esté vencido, cuando la normativa europea establece otros requisitos adicionales.

¿En qué situaciones un pasaporte deja de ser válido para viajar a España?

Los ciudadanos argentinos no podrán viajar a España si su pasaporte se encuentra vencido, si tendrá una vigencia inferior a tres meses contados desde la fecha prevista de salida del Espacio Schengen o si fue emitido hace más de diez años. Estos tres supuestos impiden que el documento sea considerado válido para el ingreso al territorio Schengen.

Oficial | España prohibirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que tengan pasaporte vigente pero no cumplan esta condición (foto: archivo).

Esto significa que, aunque el pasaporte aún tenga una fecha de vencimiento futura, podría no servir para viajar si no cumple con el margen mínimo de tres meses de vigencia tras la salida prevista o si supera el límite de diez años desde su expedición. En esos casos, la recomendación es renovarlo antes de comprar los pasajes o iniciar el viaje.

¿Qué otros requisitos deben cumplir los argentinos para ingresar a España?

Además de presentar un pasaporte válido, las autoridades españolas pueden solicitar documentación que justifique el motivo del viaje, como reservas de alojamiento, pasaje de regreso o continuación del itinerario y la acreditación de medios económicos suficientes para afrontar la estancia.

Argentina integra el listado de países cuyos ciudadanos pueden ingresar a España para estancias de hasta 90 días dentro de un período de 180 días sin necesidad de visado por turismo. Sin embargo, la exención de visa no elimina la obligación de cumplir con todos los requisitos documentales exigidos por el Código de Fronteras Schengen.