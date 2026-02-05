Los mayores de 65 se encuentran entre los colectivos más vulnerables de la sociedad, pues requieren medidas de apoyo y asistencia personalizada para gestionar sus trámites del día a día. CaixaBank, consciente de esta realidad, pone a su disposición una cuenta diseñada especialmente para ellos, con múltiples beneficios. De todas las entidades españolas, CaixaBank es una de las que resalta por tener más clientes, así como también por haberse consolidado como un referente en el sector gracias a su trayectoria y enfoque en la atención personalizada, especialmente para las personas mayores. En esta oportunidad, repasaremos las ventajas, beneficios y servicios que ofrece este banco a sus clientes mayores. CaixaBank Generación +: el mejor servicio para mayores de 65 años Se trata de CaixaBank Generación + (anteriormente conocido como CaixaBank Seniors), un programa que ofrece servicios y productos para personas mayores de 65 años, entre los cuales se incluye un gestor sénior especializado, con dedicación exclusiva para este segmento de clientes, respaldado por más de 2000 consejeros expertos distribuidos en toda la red de oficinas. El banco ofrece un horario ampliado de caja sin restricciones, un beneficio diferencial que no todas las entidades ofrecen y que permite a los clientes mayores realizar sus operaciones en efectivo con total comodidad durante toda la mañana. Por otro lado, ofrece un adelanto en el pago de las pensiones, abonándolas habitualmente el día 24 de cada mes, hasta una semana antes de la fecha oficial de la Seguridad Social (entre el 25 y 28). Además, pone a disposición de este colectivo un número de atención al cliente exclusivo: 900 365 065, con servicio de WhatsApp también disponible. Otras de las propuestas que tiene CaixaBank Generación + para los mayores de 65 son las siguientes: Renta VitaliciaMyCard SeniorMyBox Protección SeniorMyBox Salud SeniorMyBox Decesos SeniorMyBox Jubilación La Renta Vitalicia es uno de los servicios que más llama la atención. Desde el banco indican que se trata de un “producto destinado a clientes que dispongan de un capital y deseen planificar la transmisión de patrimonio a sus herederos, así como complementar su pensión con unos ingresos mensuales". Por otra parte, se encuentra MyCard Seniors que ofrece tres claves interesantes para las personas mayores: Divide el pago de tus compras cuando quierasSi tienes la modalidad de pago a 1 o 2 días, una vez consumas el crédito disponible, podrás seguir haciendo compras por un valor máximo de 3000 euros.Gestiona tus compras con facilidad: visualiza al momento las compras que hagas, controla cuándo se cargarán y conoce el saldo disponible de tu cuenta. El tercero es MyBox Protección Senior, un servicio de teleasistencia 24 h / 365 de protección personal y bienestar desarrollado en colaboración con Securitas Direct. Ofrece seguridad tanto dentro como fuera de casa ante cualquier situación de emergencia, con reloj de pulsera que incluye botón SOS, detección de caídas y conexión con central de alarmas, además de servicios como orientación médica telefónica y asistencia inmediata. MyBox Salud Senior es un seguro de salud específico desarrollado a través de SegurCaixa Adeslas, diseñado para asegurados de entre63 y 84 años que quieran disfrutar de su mejor momento con la mejor salud, cuidándose con coberturas completas que incluyen acceso a una amplia red médica y servicios especializados. “El momento de la defunción de un familiar requiere de numerosas gestiones y trámites que suponen también la toma de distintas decisiones. El Seguro MyBox Decesos Seniors (prima única) o MyBox Decesos Seniors Flexible (pago de 36 mensualidades) facilita todas esas gestiones a tus familiares", informa la entidad sobre el último seguro de la lista.