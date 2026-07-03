Buenas noticias | Hacienda devuelve 9300 millones de euros a casi 13 millones de personas: 53.700 contribuyentes serán increpados por sus deudas. Fuente: Freepik.

En España, la campaña de la Renta permite a los contribuyentes regularizar cada año el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Al presentar la declaración, el resultado puede ser a devolver, cuando se pagó de más durante el año, o a ingresar, cuando todavía queda una cantidad pendiente.

Hasta el pasado 2 de julio, la Agencia Tributaria había devuelto 9.362 millones de euros a 12,95 millones de contribuyentes que solicitaron una devolución en su declaración del IRPF de 2025. Esto supone que el organismo ya había atendido el 79,1% de las solicitudes y abonado el 66,4% del importe total reclamado, según informó en un comunicado difundido por EFE.

La campaña de la Renta, que finalizó el 30 de junio, recibió 25,6 millones de declaraciones, un 4,24% más que el año anterior. De ese total, 16,4 millones solicitaron una devolución por un importe conjunto de 14.089 millones de euros.

Por otro lado, se presentaron 7,5 millones de declaraciones con resultado a ingresar, un 7,79% más que el año anterior, por un total de 24.721 millones de euros. La Agencia Tributaria relaciona este aumento con el crecimiento de rentas que no están sujetas a retención previa, como determinadas ganancias patrimoniales.

Se han presentado 2,4 millones de declaraciones por Renta Directa

En el comunicado, la Agencia destacó que 2,4 millones de declaraciones se han presentado a través del servicio de Renta Directa, destinado a liquidaciones sencillas que no necesitan introducir modificaciones. La cifra supone más del doble que el año pasado.

Asimismo, otras 880.000 declaraciones se han presentado a través de la aplicación móvil de la Agencia, lo que representa un 26,8% más que el año anterior. De ese total, 600.000 fueron presentadas “en un solo clic”, es decir, sin introducir cambios, un 15,6% más que en el período anterior.

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Respecto a los canales de asistencia personalizada para la confección de liquidaciones, 1,2 millones de contribuyentes han recurrido al plan “Le Llamamos” de asistencia telefónica, un 2,3% más que el año anterior. Por otro lado, 930.000 personas han acudido de forma presencial a las oficinas, un 6,5% más.

Más allá de los canales para presentar la declaración, en esta campaña el asistente virtual de Renta y el informador han ofrecido 1,46 millones de respuestas a dudas planteadas por los contribuyentes. Además, los especialistas de la Administración Digital Integral (ADI) han atendido más de 57.000 chats, que se suman a las más de dos millones de llamadas telefónicas recibidas.

La Agencia Tributaria implementó 53.700 rectificaciones tras recibir cartas de contribuyentes

Como parte de su estrategia para prevenir errores, la Agencia Tributaria ha enviado en estos meses casi 160.00 cartas a contribuyentes que modificaron los datos del borrador para que comprueben si la declaración presentada es correcta y, en su caso, la corrijan, lo que se ha traducido en 53.700 rectificaciones.

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Por lo que respecta a la campaña del impuesto de patrimonio, en estos meses se han recibido más de 227.800 declaraciones con una importe a ingresar de 2512 millones de euros.

De esta manera, la campaña de la Renta no solo estuvo marcada por el aumento de las declaraciones y devoluciones, sino también por un mayor control para detectar posibles errores antes de iniciar procedimientos de comprobación.