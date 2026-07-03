En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este viernes, 3 de julio de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 1.982,61 euros, cifra que refleja una variación del 2,61% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, mientras que el euro ha permanecido estable. Análisis: la continua alza en Ethereum sugiere un creciente interés inversor, mientras que la estabilidad del euro puede indicar una falta de cambios significativos en la economía europea.

En la última semana, Ethereum avanzó un 10.85%, mostrando un repunte de corto plazo; no obstante, en el último año acumula una variación de -56.68%, lo que implica una rentabilidad anual negativa. Esta combinación refleja alta volatilidad: el impulso reciente es positivo, pero la tendencia de fondo sigue débil y la mejora semanal aún no compensa las pérdidas acumuladas.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum fue del 38.13%, lo cual es inferior al 55.71% de volatilidad anual, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.