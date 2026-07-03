En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este viernes, 3 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 70.980,98 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,46% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está recuperando valor, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

La cotización de Bitcoin muestra una evolución mixta: en la última semana repuntó un 4.68%, mientras que en el último año acumuló una caída del 45.04%. Esto sugiere que, pese al impulso reciente, la rentabilidad anual sigue siendo negativa, reflejando la elevada volatilidad del activo y la importancia del horizonte temporal al evaluar su desempeño.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 26.97%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 35.75%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.