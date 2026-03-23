Banco Santander cuenta con una sección denominada “Senior”, diseñada para facilitar a las personas mayores el acceso a sus servicios financieros. En esta sección, se proporciona toda la información y el apoyo que requieren. “Hemos transformado la manera de ser mayor y nosotros hemos modificado la forma de realizar banca con ustedes”, reza el eslogan de Santander. Mediante esta iniciativa, se busca acercarse a los ciudadanos mayores de edad y eliminar la exclusión que frecuentemente enfrentan en la sociedad. Por todo ello, el Banco Santander ofrece un espacio seguro en el que gestionar sus actividades financieras. A continuación, se presentan los principales beneficios destinados a las personas mayores: La entidad ha destinado un equipo de gestores para acompañar a sus clientes mayores y simplificar los trámites burocráticos. Además, ofrece un servicio de atención telefónica preferente, disponible las 24 horas, todos los días del año, sin sistemas automatizados. Para velar por el bienestar de las personas mayores y brindarles un entorno en el que se sientan cómodos y protegidos, Santander cuenta con la opción “Senior”, una iniciativa pensada para ofrecer una atención personalizada a sus clientes de mayor edad. Además, destacan en su sitio web que los mayores de edad cuentan con atención telefónica preferente las 24 horas, todos los días del año: sin sistemas automatizados intermedios. Cabe destacar que se trata de una generación que no ha crecido rodeada de tecnologías. Y, en muchos casos, se ven indefensas frente a las nuevas fórmulas con las que gestionar su economía. Todo ello, por no hablar de la vulnerabilidad a la que están expuestos frente a timos y fraudes.