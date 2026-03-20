Investigadores del Museo Pirata Whydah, en Massachusetts, han realizado el hallazgo de seis esqueletos pertenecientes a un barco pirata que se hundió en 1717 frente a la costa de los Estados Unidos, el cual se vio atrapado en una tormenta en el Atlántico. El equipo, bajo la dirección del explorador submarino Barry Clifford, logró localizar los restos en conglomerados de materiales. Clifford fue el pionero en descubrir el naufragio en 1984, un acontecimiento que ha proporcionado información invaluable sobre la vida de los piratas en el siglo XVIII. Los expertos están empleando tecnología avanzada para identificar los restos y posiblemente establecer conexiones entre los piratas y sus descendientes. Clifford expresó su esperanza de "reunirlos con cualquiera de sus descendientes" gracias a los recientes avances tecnológicos. En 2018, los investigadores lograron identificar el ADN del capitán Samuel Bellamy, conocido como "Sam el negro“, a partir de una muestra proporcionada por un descendiente en Inglaterra. El Whydah, que recibió su nombre en honor a Ouidah, un reino de África occidental en la actual Benín, fue originalmente construido para el comercio de esclavos, pero posteriormente fue capturado y transformado en un barco pirata. Bellamy se destacó como uno de los piratas más notorios de su tiempo y solo dos de los 146 tripulantes del Whydah lograron sobrevivir al naufragio. Además, otros siete individuos que se encontraban a bordo de una corbeta capturada por Bellamy ese mismo día también sobrevivieron.