En noviembre, hay buenas noticias para los jubilados y pensionistas de la Seguridad Social, pues Bankinter ha decidido reforzar su compromiso con ellos al adelantar el pago de las pensiones para así brindarles una mayor tranquilidad económica. Este adelanto les asegura a los adultos mayores un acceso temprano a los recursos que necesitan para cubrir sus necesidades diarias.

En octubre, la Seguridad Social destinó 13.675,8 millones de euros al abono de pensiones contributivas, la cifra más alta registrada hasta la fecha.

Bankinter confirma la fecha en la que depositará la pensión de noviembre

Aunque muchos bancos ingresan la pensión el día 25 de cada mes eso no significa que la Seguridad Social tenga que pagar las pensiones ese día. Pues, lo que hacen algunos bancos es adelantar el pago. Es decir, como ya saben qué clientes cobran una pensión y cuál es su importe, la anticipan unos días.

Aun así, desde HelpMyCash aclaran que los bancos no tienen ninguna obligación de ingresar la pensión antes del primer día hábil de cada mes, que es cuando paga la Seguridad Social las pensiones.

En esta ocasión, Bankinter ha decidido adelantar el pago de la mensualidad al viernes, 21 de noviembre con el fin de que sus clientes pensionistas reciban sus ingresos un día antes de lo habitual.

Cuándo pagan los bancos las pensiones de noviembre

Respecto al calendario de pagos, en general el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) abona las pensiones a mes vencido.

Aún así, como explican desde el comparador financiero, la mayoría de los bancos ingresa los pagos alrededor del día 25 de cada mes con el objetivo de adelantar el dinero a los beneficiarios.

Las fechas confirmadas por los bancos son:

Banco Sabadell: 25 de noviembre

Banco Santander: 24 de noviembre

CaixaBank: 24 de noviembre

Ibercaja: 25 de noviembre

Unicaja: 21 de noviembre

ING: 25 de noviembre

BBVA: 25 de noviembre

Abanca: 25 de noviembre

Laboral Kutxa: 25 de noviembre

Pibank: 1 de diciembre

Gasto total en pensiones

El gasto total de pensiones en España fue de 13.675,8 millones de euros en octubre de 2025, lo que supone un aumento del 6,05% con respecto al mismo mes del año pasado.

Las pensiones de jubilación suponen el mayor gasto, acumulando 9999,19 millones de euros por encima de las pensiones de viudedad (2199,5 millones de euros), incapacidad permanente (1262,83 millones), orfandad (177,73 millones) y las de favor familiar (36,56 millones).