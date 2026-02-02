La tensión en el mercado del alquiler en España se agrava por la falta de oferta, precios al alza y cambios normativos que afectan a propietarios e inquilinos.

A comienzos de año ya el Foro Consultores Inmobiliarios avisó que en 2026 el mercado de alquiler continuará tensionado durante el transcurso de este ejercicio. Para llegar a ese pronóstico, la institución se apoyó en tres factores que, como indica en su estudio, son los grandes condicionantes del mercado en los últimos años.

Especialmente, habla de la alta demanda frente a una oferta limitada, salida de pequeños propietarios del mercado, que prefieren vender sus casas ante la inseguridad jurídica y, por último, rentas elevadas en capitales y zonas costeras. “Esto impide ahorrar para comprar vivienda y prolonga la dependencia del arrendamiento”, sintetiza el Foro Consultores Inmobiliarios.

En sintonía con la compañía especializada en gestión integral, comercialización de promociones y estudios de mercado, enero cerró con una subida interanual del precio del alquiler en España del 8,1% y se establece en 15 euros por metro cuadrado, según el último informe de precios publicado por idealista. Este dato supone un incremento del 3,4% en los tres últimos meses y un ascenso del 1,7% con respecto al último mes.

La escasez de pisos disponibles intensifica la competencia entre quienes buscan vivienda en alquiler. ChatGPT

Subidas en todas las capitales

Sobrevolando la geografía española puede verse que todas las capitales analizadas por el portal tienen precios superiores con respecto a enero del año pasado. El incremento más pronunciado es el de Soria donde las expectativas de los caseros subieron un 15,1%, seguido de las subidas de Ciudad Real (13,5%), Lleida (13,2%), Burgos (12,4%) y Zamora con tres puntos porcentuales menos que Soria.

Por el contrario, Ávila, es la capital con la subida menos pronunciada en el último año, ya que no alcanzó el punto porcentual al quedarse en 0,8%. Seguida de Girona (1,4%), por delante de Barcelona que lo hizo una décima más (1,5%) y Almería que cierra con 2,8%.

Con todo, y a pesar de estar entre las capitales que menos suben, Barcelona continúa siendo la ciudad con los alquileres más caros con un precio de 24 euros por metro cuadrados, seguida por Madrid que cotiza a 23,1 euros por metro cuadrado y San Sebastián con 18,5 euros por cada metro cuadrado.

En un escalón más bajo, al grupo dominante le sigue Palma con 18,4 euros por metro cuadrado, Valencia (16,3 euros por metro cuadrado), mientas Málaga y Bilbao cierran con 16 euros por metro cuadrado y 15,7 euros por metro cuadrado, respectivamente.

Del otro lado de la ecuación aparecen Zamora con 7,7 euros por metro cuadrado y Lugo (7,8 euros por metro cuadrado), como las capitales con la renta más económica.

En cuanto al comportamiento de las rentas en los principales mercados del país fue totalmente alcista ya que el alquiler sube en Madrid (9,9%), Alicante (8,9%), Valencia (8,7%), Palma ocupa la tercera plaza con un incremento de 7,7 puntos porcentuales. Menos pronunciadas son las subidas registradas por Sevilla (6,2%), Málaga que lo hace un 5,6%. En tanto, San Sebastián y Bilbao van a la cola con alzas del 4,4% y 4,3%, respectivamente.

Comportamiento por provincias

De acuerdo a los datos aportados por Idealista, el precio del alquiler sube en 49 provincias españolas en el último año, con la única excepción de Girona que baja un 0,6%.

Así pues, Ciudad Real, con un incremento del 14,4%, es la provincia que más subió los alquileres. La segunda posición del podio la ocupa Ourense con un 13,4%. El tercer escalón quedó en poder de Segovia (12,8%), mientras Jaén y Burgos cierran con el 12,6% en ambos casos.

En la acera de enfrente, vemos a Barcelona con el 1,3%, Teruel (2,6%), Álava (3%) y Lleida (5,3%) registran las menores subidas. En la Comunidad de Madrid, el incremento fue del 10,5%.

Lo cierto es que, tras esta subida, Madrid con 21,1 euros por metro cuadrado se mantiene como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Barcelona con 20,4 euros por metro cuadrado.

El aumento de los precios del alquiler presiona la economía doméstica de miles de hogares. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Siempre tomando el metro cuadrado como referencia, les sigue Baleares con 19,1 euros, Guipúzcoa (17 euros), Málaga (16,7 euros), Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, 15,3 euros en ambas provincias.

Mientras Jaén (6,6 euros), Badajoz, Zamora y Ciudad Real, 7,2 euros en los tres casos, son las provincias más económicas.