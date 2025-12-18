Aumento para todos los jubilados en 2026: ¿de cuánto es y cuándo se cobra?

El Gobierno de España ha ratificado que las pensiones contributivas subirán un 2,7% en 2026, tras conocerse el adelanto del dato de inflación de noviembre, situado en el 3%, que ya permite calcular la revalorización prevista para el próximo ejercicio.

De este modo, más de 10,4 millones de pensiones contributivas y más de 728.000 pensiones de Clases Pasivas del Estado se beneficiarán de una actualización general del 2,7% el próximo año.

Desde la entrada en vigor de la Ley 21/2021, el incremento anual de las pensiones se determina exclusivamente en función del IPC medio interanual, un mecanismo diseñado para asegurar que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación.

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado que la revalorización conforme al IPC “supone la consolidación de una medida fundamental. Los pensionistas tienen garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo el año próximo, con la subida de sus pensiones conforme al IPC”.

Además, ha subrayado que “es compromiso del Gobierno de España”, por lo que se trabaja para que el sistema, “ejemplo entre las grandes economías de nuestro entorno, sea cada vez más equitativo y sólido”.

Aumento para jubilados y pensionistas españoles en 2026: ¿de cuánto es?

La revalorización de 2,7% en 2026 supone, de media:

Pensión Media del Sistema (1316,7 euros en 2025): unos 35 euros más al mes y 490 euros al año.

Pensión Media de Jubilación: un incremento de más de 40,8 euros adicionales al mes (571 euros al año).

Impacto detallado de la subida pensión a pensión en 2026

La subida del 2,7% se aplica a las distintas clases de pensión contributiva. A continuación, detallamos cómo aumentarán las cuantías medias: