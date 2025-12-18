“Llevo 30 años con ella y me ha cambiado la vida. No quiero ir a ningún sitio donde no esté la Jime”

Joaquín Sabina, el cantautor que revolucionó la música española con sus letras, fue considerado durante mucho tiempo como una “bala perdida”, es decir, una persona sin un rumbo marcado, que vivía la vida con todas las libertades posibles. Así lo ha demostrado en varias de sus canciones más famosas, en donde habla de mujeres, fiestas y excesos.

Sin embargo, parece ser que a todos en algún momento les llega la calma y el descontrol tiende a parar, ya sea por motivos de salud o simplemente por un cambio de mentalidad. Durante una conversación con la revista Esquire, Sabina expresó que para él ese cambio sucedió luego de conocer a su novia actual.

El rotundo cambio que vivió Sabina en su vida luego de conocer a su novia. (Fuente: archivo)

La revolución que vivió Sabina en su vida luego de conocer a su novia

En la entrevista, Sabina elogió ampliamente a su novia, “la Jime” y explicó que conocerla fue un giro en el rumbo de su vida: “Bueno, he encontrado otra felicidad que no había conocido ni disfrutado, que es la del amor verdadero. Llevo 30 años con ella y tiene mucho que ver en mi cambio de vida”.

Luego, el cantautor ubetense infirió en que tras conocerla, nunca pudo separarse de ella: “Hace tiempo que no quiero ir a ningún sitio donde no esté la Jime”. Así, Sabina reemplazó a los amores fugaces que protagonizan sus mejores éxitos por un pilar elemental para su vida.

“Y eso que no se sabe y no se dice y está bien que no se sepa y no se diga, fue muy importante. Cumplí 50, tuve el ictus y me puse a vivir con la Jime hasta hoy”, continuó Sabina con una construcción verbal casi literaria que tanto caracterizan su personalidad.

Por último, a sus 76 años, el cantante español ha revelado la mayor sorpresa de haber conocido y compartido tanto tiempo con una misma persona: “Yo lo que no me imaginaba es que iba a poder vivir con alguien 30 años y al hablar de ella no ponerle ni el más mínimo pero”.

Joaquín Sabina y su actual pareja, "la Jime", en 2019 (Fuente: getty images)

¿Cuándo fue el último recital de Sabina?

El pasado 30 de noviembre, Joaquín Sabina dio su último concierto ante 12.000 personas reunidas en el Movistar Arena de Madrid, España. “Este concierto en Madrid es el último de mi vida y, por tanto, el más importante. El que en unos años recordaré con más emoción”, dijo.

En un espectáculo con una enorme carga emocional por el marco del cierre de la gira “Hola y adiós”, el cantante de 76 años dio “un adiós enormemente agradecido” a sus fans de todas las generaciones, que dijeron presente en el recinto y se emocionaron junto con el músico.

“Esta gira que se llamaba ‘Hola y adiós’ ya pasó por medio mundo (fueron 71 conciertos con más de 700.000 entradas vendidas) y esta noche ya se llama solo ‘adiós’”, expresó Sabina, con la voz quebrada. Luego de tocar por más de dos horas, Sabina no disimuló las lágrimas y se despidió sacándose el sombrero en medio de una ola de ovaciones.

Aunque este concierto fue, en palabras del propio Sabina, el último de su vida, lo cierto es que su entorno dejó claro que esto no implica el fin de su vida artística. Al parecer, seguirá componiendo y sacando música, pero sin presentarse en vivo, por el desgaste que eso conlleva.