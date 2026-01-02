Ni 65 ni 66 años: esta es la nueva edad de jubilación aprobada por el Gobierno para 2026. Imagen: archivo.

El Gobierno de España ha llegado a un acuerdo con las empresas y los sindicatos para ejecutar cambios en la jubilación parcial, el retiro activo, el cálculo de la pensión sin recortes para profesiones “tóxicas, penosas o peligrosas”, así como en la colaboración entre la Seguridad Social y las mutuas colaboradoras.

Sin embargo, estos no serán los únicos cambios en materia de pensiones y jubilaciones . España se encuentra en un periodo de transición por el cual la edad de jubilación se incrementará de manera progresiva.

España mantiene el periodo transitorio que elevará gradualmente la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027. (Imagen: archivo)

Este proceso, que comenzó en 2013, ha visto un incremento anual desde los 65 años hasta alcanzar los 67 en 2027. De esta manera, a partir del 1 de enero de 2026, la edad de jubilación ordinaria se establece en 66 años y 10 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses, mientras que se mantiene en 65 años para aquellos que superen ese período de cotización.

Cambia la edad de jubilación en 2026

A partir de este año, los trabajadores que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses a la Seguridad Social podrán jubilarse a los 66 años y 10 meses. Esto significa que son dos meses más de lo que fue en 2025 (66 años y 8 meses).

Por su parte, los trabajadores que sí han cotizado 38 años y 3 meses o más podrán jubilarse cuando alcancen los 65 años, siempre que acrediten esos 38 años y 3 meses de cotización a la Seguridad Social.

El tiempo de cotización para poder acceder a la jubilación con 65 años se mantiene en 38 años y 3 meses durante 2026, igual que en 2025.

Cambia la edad de jubilación en 2025: ¿cuántos años hay que cotizar para cobrar el 100% de la pensión? (Imagen: archivo)

Este aumento paulatino de los años de cotización y la edad de jubilación se produce año a año.

En 2026, la edad de jubilación es de 66 años y 10 meses si no se han cotizado 38 años y 3 meses.

En 2027, se establecerá la edad de 67 años, a menos que se tengan 38 años y 6 meses de cotización.

A partir de 2027, estos parámetros quedarán fijos.

Jubilación anticipada

Cabe destacar que, para jubilarse a los 65 años en 2026, es necesario haber cotizado 38 años y 3 meses. En 2027, será necesario haber cotizado 38 años y 6 meses para jubilarse a los 65 años.

A pesar de los cambios en el tiempo de cotización y la edad de jubilación, un trabajador aún puede optar por la jubilación anticipada si tiene al menos 38 años y 3 meses de cotización. Esta opción estará disponible hasta dos años antes de la edad ordinaria de jubilación.

Por ejemplo, si un trabajador puede jubilarse a los 65 años por tener más de 38 años y 3 meses cotizados, podrá hacerlo a partir de los 63 años, aunque su pensión se reducirá debido a que se jubila antes de tiempo (la reducción será mayor cuanto antes se jubile).

En 2026, para aquellos trabajadores que no hayan alcanzado los 38 años y 3 meses de cotización, la edad ordinaria de jubilación es de 66 años y 10 meses, por lo que podrían optar por la jubilación anticipada voluntaria a partir de los 64 años y 10 meses, siempre que cumplan con los requisitos mínimos de cotización establecidos para este tipo de jubilación (generalmente 35 años cotizados), aplicándose igualmente los correspondientes coeficientes reductores a su pensión.