El precio del litro de combustible en España.

Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este martes, 28 de julio de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,64 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,85 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,73 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del 0.53% en el precio de la gasolina y del 0.82% en el del gasóleo.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el martes, 28 de julio de 2026:

Madrid: 1.569 euros hasta los 1.999 euros

Barcelona: 1.595 euros hasta los 1.925 euros

Valencia: 1.575 euros hasta los 1.864 euros

Granada: 1.589 euros hasta los 1.858 euros

Ceuta: 1.509 euros hasta los 1.509 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy martes 28 de julio en España?

Durante este martes, 28 de julio de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.479 euros hasta los 1.909 euros

Barcelona: desde los 1.465 euros hasta los 1.819 euros

Valencia: desde los 1.449 euros hasta los 1.799 euros

Granada: desde los 1.529 euros hasta los 1.719 euros

Ceuta: desde los 1.479 euros hasta los 1.479 euros

Zaragoza: desde los 1.569 euros hasta los 1.769 euros.

Málaga: desde los 1.589 euros hasta los 1.799 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina sin plomo de 95 octanos (RON) es la opción más habitual para la mayoría de automóviles; su octanaje disminuye la detonación, protege el motor y ofrece buen rendimiento y eficiencia, siendo además más económica que la 98.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.669 euros y el máximo es de 2.009 euros

Barcelona: desde 1.609 euros hasta los 1.959 euros

Valencia: desde 1.665 euros hasta los 1.959 euros

Granada: desde 1.805 euros hasta los 1.929 euros euros

¿Cuáles son los tipos de combustibles en España?

En España, los combustibles convencionales más utilizados son la gasolina (95 y 98 octanos, con mezclas E5/E10) y el diésel (B7), disponibles en casi toda la red de estaciones. También existen biocombustibles mezclados en pequeña proporción —bioetanol en gasolina y biodiésel en gasóleo— que cumplen la normativa europea y no requieren cambios en el vehículo.

Entre los alternativos, destacan el GLP (Autogás) y el gas natural vehicular, en forma de GNC y GNL, con puntos de suministro específicos. Aumentan también los vehículos eléctricos que usan electricidad como “combustible” mediante recarga y, en menor medida, los de hidrógeno para pila de combustible, con una red aún muy limitada.