El precio del litro de combustible en España.

Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: varían según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a reducir gastos.

Este lunes, 27 de julio de 2026, abastecer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,63 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, comúnmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,63 euros y el diésel ronda los 1,72 euros por litro. Esta diferencia del 1.11% en la gasolina y del -1.37% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el lunes, 27 de julio de 2026:

Madrid: 1.569 euros hasta los 1.999 euros

Barcelona: 1.514 euros hasta los 1.919 euros

Valencia: 1.509 euros hasta los 1.869 euros

Granada: 1.549 euros hasta los 1.849 euros

Ceuta: 1.508 euros hasta los 1.508 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy lunes 27 de julio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este lunes:

Madrid: desde los 1.479 euros hasta los 1.909 euros

Barcelona: desde los 1.454 euros hasta los 1.799 euros

Valencia: desde los 1.479 euros hasta los 1.799 euros

Granada: desde los 1.429 euros hasta los 1.729 euros

Ceuta: desde los 1.478 euros hasta los 1.478 euros

Zaragoza: desde los 1.529 euros hasta los 1.769 euros.

Málaga: desde los 1.569 euros hasta los 1.795 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina 95 es un combustible sin plomo con 95 octanos (RON), la elección más común para la mayoría de los coches; ayuda a prevenir el picado o la detonación, ofrece un funcionamiento constante y una eficiencia adecuada y contribuye a preservar el motor.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.669 euros y el máximo es de 2.009 euros

Barcelona: desde 1.679 euros hasta los 1.929 euros

Valencia: desde 1.674 euros hasta los 1.959 euros

Granada: desde 1.699 euros hasta los 1.875 euros euros

¿Cuáles son los tipos de combustibles en España?

En España, los combustibles convencionales son la gasolina (SP95 y SP98, con etanol según norma E5/E10) y el diésel (gasóleo A, habitualmente B7 con hasta un 7% de biodiésel). Son los más comunes y cuentan con la red de estaciones más amplia.

Como alternativas existen el GLP/Autogás y el gas natural vehicular (GNC en turismos y GNL en pesados), además de biocarburantes como HVO en algunos puntos. También hay vehículos eléctricos (batería o híbridos enchufables) y de hidrógeno, aunque su infraestructura es más limitada.