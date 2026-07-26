El precio del litro de combustible en España.

Este domingo, 26 de julio de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,65 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,85 euros y el diésel ronda los 1,74 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.12% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 0.77%.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el domingo, 26 de julio de 2026:

Madrid: 1.569 euros hasta los 1.999 euros

Barcelona: 1.609 euros hasta los 1.919 euros

Valencia: 1.545 euros hasta los 1.874 euros

Granada: 1.569 euros hasta los 1.859 euros

Ceuta: 1.508 euros hasta los 1.508 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy domingo 26 de julio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este domingo:

Madrid: desde los 1.529 euros hasta los 1.909 euros

Barcelona: desde los 1.465 euros hasta los 1.799 euros

Valencia: desde los 1.474 euros hasta los 1.799 euros

Granada: desde los 1.519 euros hasta los 1.725 euros

Ceuta: desde los 1.478 euros hasta los 1.478 euros

Zaragoza: desde los 1.705 euros hasta los 1.769 euros.

Málaga: desde los 1.516 euros hasta los 1.795 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 es un tipo de carburante de mayor índice de octanaje en comparación con la gasolina de 95, especialmente recomendado para coches con más caballos de fuerza. Presenta una mayor compresión, favoreciendo la limpieza del motor, el sistema de escape y los componentes de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.789 euros y el máximo es de 2.009 euros

Barcelona: desde 1.609 euros hasta los 1.959 euros

Valencia: desde 1.665 euros hasta los 1.959 euros

Granada: desde 1.749 euros hasta los 1.939 euros euros

¿Qué tipos de combustibles hay en España?

Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje de España son los siguientes: