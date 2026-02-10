Este martes, 10 de febrero de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,45 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,62 euros y el diésel ronda los 1,4 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.42% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 0.3%. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este martes, 10 de febrero de 2026 es el siguiente: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España durante este martes: Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa). La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección. En España, los principales tipos de combustibles para automóviles son la gasolina, el gasóleo (diésel), el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad para vehículos eléctricos. La gasolina y el diésel son los más comunes, mientras que el GLP ofrece una alternativa más ecológica. Además, la creciente infraestructura de carga eléctrica está impulsando el uso de vehículos eléctricos, contribuyendo a la sostenibilidad del transporte.