Este lunes, 9 de febrero de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,44 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,61 euros y el diésel ronda los 1,4 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.56% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.45%. Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el lunes, 9 de febrero de 2026: Durante este lunes, 9 de febrero de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España: La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a motores de automóviles que necesitan una compresión más alta. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución de las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente. La gasolina 98 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 98, lo que la hace más eficiente y menos propensa a la detonación en motores de alto rendimiento. Ofrece beneficios como una mejor combustión, mayor potencia y un menor desgaste del motor, lo que puede resultar en un rendimiento óptimo y una reducción en las emisiones contaminantes. Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):