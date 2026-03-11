Los analistas coinciden en destacar que los resultados 2025 presentados por Inditex cumplen con las expectativas previas, lo que llevó a la acción comenzar la jornada bursátil con una suba de 5 puntos porcentuales, hasta caer al 0,99% de este mediodía. Pero lo cierto es que los números presentados esta mañana tienen, más allá del ámbito estrictamente corporativo, a un claro ganador: Amancio Ortega. El primer accionista de Inditex, quien guarda en su cartera el 59,3% de los títulos de la empresa, cobrará este año una cantidad récord de 3.234 millones de euros por los dividendos que le corresponden de Inditex. Así, el fundador del gigante textil vuelve a ocupar un sitio entre las diez mayores fortunas del mundo. Exactamente, el gallego ocupa la décima casilla del ranking con una fortuna valorada en 148.000 millones de dólares, de acuerdo a última actualización de la lista de Forbes. La culpa de su desplazamiento entre los top ten más ricos del planeta la tienen los “jóvenes” tecnológicos de Silicon Valley. En el periodo de tiempo que va de 2013 a 2020, Ortega osciló entre el segundo puesto (con un breve paso por lo más alto del podio) y el sexto, para en 2022 descender hasta el casillero 23. Esta sensación de tranquilidad, que sin duda experimenta el fundador de Inditex, es compartida por los analistas de RBC Capital Markets, quienes adoptaron un sentimiento positivo sobre el grupo, calificando los últimos resultados financieros de “tranquilizadores”, con unas ventas para el ejercicio fiscal 2025 en línea con el consenso y un BPA ligeramente por encima de los 1,98 euros previstos. En tanto, para Bankinter “los resultados cumplen las expectativas”. Sus analistas subrayan que las cuentas de Inditex muestran consistencia en el crecimiento de las ventas y expansión de márgenes. De hecho, dicen que “el arranque del primer trimestre mantiene la tracción que entre el 1 de febrero y el 8 de marzo las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 9%”, para añadir que “los márgenes siguen expandiéndose en un entorno de caídas generalizadas en el sector”. Desde Renta 4 celebran que las cuentas de Inditex superan previsiones en resultado operativo y neto. “Inditex”, destacan, “cumple las previsiones de 2025 y anuncia objetivos para 2026 en línea con nuestras estimaciones, si bien con un Capex más elevado y un dividendo más bajo”. Para XTB el grupo de moda presentó unas cifras sólidas y sigue mostrando fortaleza, “a pesar de que los crecimientos siguen sin llegar de nuevo al doble dígito”. “La empresa”, continúa su análisis, “sigue teniendo un gran potencial por delante con la expansión de tiendas, a medida que el sector de la moda continúa recuperándose e Inditex ampliando su red de locales”. Según publica Dow Jones Newswires, los expertos de eToro apuntan que los resultados de Inditex “vuelven a confirmar la fortaleza de su modelo ya que “mejoran prácticamente en todas las métricas clave”. Y añaden que la mejora se traslada a toda la cuenta de resultados, y ponen el acento en lo que consideran “uno de los elementos más relevantes del ejercicio”, que es la disciplina en costes. “Los gastos operativos crecieron solo un 2,8%, por debajo del ritmo de crecimiento de las ventas, lo que permite seguir expandiendo la rentabilidad”, sostienen. “Pero si hay un dato que destaca especialmente para los inversores globales es la generación de caja. Los flujos de caja aumentaron un 7%, permitiendo al grupo cerrar el ejercicio con 10.958 millones de euros de caja neta, una posición que refuerza su capacidad para sostener dividendos, invertir en crecimiento y absorber shocks macroeconómicos como el conflicto de Irán”, afirman en eToro. En concreto, los expertos de la casa de análisis dicen que el principal riesgo externo sigue siendo una posible prolongación del conflicto en Oriente Medio, que podría tensionar costes energéticos o logísticos. Aunque por ahora “el mercado lo interpreta como un factor coyuntural más que como un cambio estructural en la historia de la compañía”. En este punto, el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, dijo ante los analistas que el conflicto en Oriente Medio entre Irán y Estados Unidos tendrá un ligero impacto en las previsiones de resultados del grupo textil. “Estamos monitorizando la situación. Nuestra red de franquicias fue temporalmente impactada. Esto tendrá un ligero impacto en nuestra actualización de resultados, que se ciñe un periodo pequeño de tiempo”, afirmó García Maceiras. Con todo, añadió, no estiman que esto pueda impactar a los precios, “ya que mantenemos desde hace tiempo una política de precios estable”. El ejecutivo reveló que la mayoría de las tiendas de la región están abiertas pese a la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos. Aunque reconoció que algunas tiendas se vieron afectadas por cierres temporales. Inditex opera a través de una red de franquiciados en la región.