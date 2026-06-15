Oficial | Suspenden las clases desde este 17 de junio: los estudiantes estarán más de dos meses sin volver a las aulas

Miles de alumnos en España comenzarán a despedirse de las aulas esta semana con el cierre oficial del curso escolar 2025-2026. En varias comunidades autónomas, las clases finalizarán desde el 17 de junio, lo que dará inicio a un prolongado período sin actividad lectiva que se extenderá hasta septiembre.

El calendario escolar aprobado por las distintas administraciones educativas establece que los estudiantes de Educación Infantil, Primaria y, en muchos casos, Secundaria concluirán sus actividades académicas durante la segunda quincena de junio. A partir de ese momento, comenzará uno de los descansos más largos del año para millones de familias.

Las fechas de finalización varían según cada comunidad autónoma , aunque la mayoría de los alumnos dejarán de asistir a clase entre el 17 y el 24 de junio. El regreso a las aulas está previsto para los primeros días de septiembre, por lo que muchos estudiantes permanecerán más de dos meses sin actividad lectiva.

¿Qué comunidades terminan las clases desde el 17 de junio?

Castilla-La Mancha será una de las primeras regiones en cerrar el curso escolar. Según el calendario educativo oficial, las clases finalizarán el 17 de junio para gran parte del alumnado, marcando el inicio del receso estival.

¿Qué comunidades terminan las clases desde el 17 de junio? Fuente: Shutterstock/composición.

Otras comunidades autónomas concluirán las actividades pocos días después. Madrid, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias, Canarias y Baleares figuran entre las regiones que tienen previsto finalizar el curso el 19 de junio o en fechas muy próximas.

En el caso de algunas enseñanzas específicas, como Bachillerato o Formación Profesional, los calendarios pueden presentar ligeras variaciones debido a exámenes, evaluaciones extraordinarias o prácticas formativas.

¿Cuándo volverán los alumnos a las aulas?

Aunque cada comunidad establece sus propias fechas, el regreso a las clases suele producirse durante la primera quincena de septiembre. En la mayoría de los casos, los estudiantes retomarán la actividad académica entre el 8 y el 10 de septiembre.

¿Cuándo volverán los alumnos a las aulas? Shutterstock

Esto implica que quienes finalicen las clases el 17 de junio permanecerán fuera de las aulas durante más de 80 días consecutivos . Incluso en las comunidades donde el curso termina más tarde, el descanso superará ampliamente los dos meses.

Las autoridades educativas publicarán durante las próximas semanas los calendarios definitivos para el curso 2026-2027, que incluirán las fechas exactas de inicio de las clases, los períodos vacacionales y los festivos escolares correspondientes a cada territorio.