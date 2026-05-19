Este 19 de mayo de 2026, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) han abierto en el IBEX 35 a un precio de 4,08 euros por unidad, con un volumen de negociación de 333,345 acciones. Esta cifra representa una variación del 0,99% respecto al día anterior, lo que refleja un ligero movimiento en el mercado para la notable empresa española.

En los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró vaivenes con predominio de avances: 5 jornadas al alza, 4 a la baja y 1 estable; tras dos descensos seguidos a mitad del periodo, cerró con dos subidas consecutivas, dejando un sesgo ligeramente positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana es del 42.02%, significativamente superior a la volatilidad anual del 24.66%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia en estas cifras resalta una mayor incertidumbre y fluctuaciones en el valor de la acción en comparación con su comportamiento más estable durante el último año.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,08 euros el y un mínimo de 3,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado,

La empresa presenta un beneficio bruto de 28.76B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios vendidos. Sin embargo, tras deducir todos sus gastos operativos generales, la ganancia final se sitúa en -49M, resultado que refleja la necesidad de un fondo de inversión para cubrir los costos insostenibles.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en Madrid (Distrito Telefónica, Las Tablas). Se dedica a ofrecer servicios de conectividad fija y móvil, fibra óptica, banda ancha y televisión, además de soluciones digitales para particulares y empresas.

Opera bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo en España, Alemania, Brasil y otros mercados y participa en la empresa conjunta Virgin Media O2 en el Reino Unido. Su línea de negocio abarca B2C, B2B y mayorista, con foco en redes de fibra y 5G, ciberseguridad y servicios en la nube; fundada en 1924, es una de las compañías del Ibex 35 con mayor presencia internacional.