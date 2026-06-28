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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del lunes marcó hasta los 12.447.359 MWh con respecto a los 13.767.101 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 83.51 euros el MWh, unos 66.46 euros

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Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 29 de junio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 144,96 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 21:00 a 22:00 144.96 euros 
De 22:00 a 23:00  142.85 euros 
De 23:00 a 24:00  127.73 euros 
De 0:00 a 1:00 122.87 euros 
De 20:00 a 21:00 115.17 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 29 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en 5,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 11:00 a 12:00 5.1 euros 
De 12:00 a 13:00  10.4 euros 
De 10:00 a 11:00  10.89 euros 
De 9:00 a 10:00  37.29 euros 
De 13:00 a 14:00  37.63 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00122.87
De 1:00 a 2:00113.66
De 2:00 a 3:00112.37
De 3:00 a 4:00107.33
De 4:00 a 5:0099.87
De 5:00 a 6:00104.87
De 6:00 a 7:00112.52
De 7:00 a 8:00113.97
De 8:00 a 9:0084.72
De 9:00 a 10:0037.29
De 10:00 a 11:0010.89
De 11:00 a 12:005.1
De 12:00 a 13:0010.4
De 13:00 a 14:0037.63
De 14:00 a 15:0047.39
De 15:00 a 16:0052.7
De 16:00 a 17:0062.37
De 17:00 a 18:0067.46
De 18:00 a 19:0076.12
De 19:00 a 20:0094.07
De 20:00 a 21:00115.17
De 21:00 a 22:00144.96
De 22:00 a 23:00142.85
De 23:00 a 24:00127.73
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:

  • Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.
  • Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.
  • Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.
  • Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.