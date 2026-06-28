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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del lunes marcó hasta los 12.447.359 MWh con respecto a los 13.767.101 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 83.51 euros el MWh, unos 66.46 euros
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Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 29 de junio?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 144,96 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|144.96 euros
|De 22:00 a 23:00
|142.85 euros
|De 23:00 a 24:00
|127.73 euros
|De 0:00 a 1:00
|122.87 euros
|De 20:00 a 21:00
|115.17 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 29 de junio?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en 5,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 11:00 a 12:00
|5.1 euros
|De 12:00 a 13:00
|10.4 euros
|De 10:00 a 11:00
|10.89 euros
|De 9:00 a 10:00
|37.29 euros
|De 13:00 a 14:00
|37.63 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|122.87
|De 1:00 a 2:00
|113.66
|De 2:00 a 3:00
|112.37
|De 3:00 a 4:00
|107.33
|De 4:00 a 5:00
|99.87
|De 5:00 a 6:00
|104.87
|De 6:00 a 7:00
|112.52
|De 7:00 a 8:00
|113.97
|De 8:00 a 9:00
|84.72
|De 9:00 a 10:00
|37.29
|De 10:00 a 11:00
|10.89
|De 11:00 a 12:00
|5.1
|De 12:00 a 13:00
|10.4
|De 13:00 a 14:00
|37.63
|De 14:00 a 15:00
|47.39
|De 15:00 a 16:00
|52.7
|De 16:00 a 17:00
|62.37
|De 17:00 a 18:00
|67.46
|De 18:00 a 19:00
|76.12
|De 19:00 a 20:00
|94.07
|De 20:00 a 21:00
|115.17
|De 21:00 a 22:00
|144.96
|De 22:00 a 23:00
|142.85
|De 23:00 a 24:00
|127.73
Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen
Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar:
- Aire acondicionado: ya sea en modo frío o calor, es uno de los mayores consumidores de energía en el hogar. Su uso prolongado puede representar una parte significativa de la factura de luz, especialmente en climas extremos.
- Calefacción eléctrica: dispositivos como radiadores y estufas eléctricas demandan una gran cantidad de energía, en particular durante los meses más fríos.
- Horno eléctrico: utilizarlo a altas temperaturas y durante largos períodos puede incrementar notablemente el consumo de electricidad.
- Lavadora: aunque los modelos modernos son más eficientes, el uso de programas con altas temperaturas o con cargas pequeñas puede aumentar el gasto energético.