El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del lunes marcó hasta los 12.447.359 MWh con respecto a los 13.767.101 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 83.51 euros el MWh, unos 66.46 euros

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Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 29 de junio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 144,96 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 144.96 euros De 22:00 a 23:00 142.85 euros De 23:00 a 24:00 127.73 euros De 0:00 a 1:00 122.87 euros De 20:00 a 21:00 115.17 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 29 de junio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en 5,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 11:00 a 12:00 5.1 euros De 12:00 a 13:00 10.4 euros De 10:00 a 11:00 10.89 euros De 9:00 a 10:00 37.29 euros De 13:00 a 14:00 37.63 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 122.87 De 1:00 a 2:00 113.66 De 2:00 a 3:00 112.37 De 3:00 a 4:00 107.33 De 4:00 a 5:00 99.87 De 5:00 a 6:00 104.87 De 6:00 a 7:00 112.52 De 7:00 a 8:00 113.97 De 8:00 a 9:00 84.72 De 9:00 a 10:00 37.29 De 10:00 a 11:00 10.89 De 11:00 a 12:00 5.1 De 12:00 a 13:00 10.4 De 13:00 a 14:00 37.63 De 14:00 a 15:00 47.39 De 15:00 a 16:00 52.7 De 16:00 a 17:00 62.37 De 17:00 a 18:00 67.46 De 18:00 a 19:00 76.12 De 19:00 a 20:00 94.07 De 20:00 a 21:00 115.17 De 21:00 a 22:00 144.96 De 22:00 a 23:00 142.85 De 23:00 a 24:00 127.73

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: