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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del martes registró la cifra de 12.270.391 MWh con respecto a los 12.447.359 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la luz pasó a 95.36 euros el MWh, unos 83.51 euros
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El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 30 de junio?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 133,89 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|133.89 euros
|De 7:00 a 8:00
|133.88 euros
|De 22:00 a 23:00
|131.34 euros
|De 6:00 a 7:00
|125.66 euros
|De 23:00 a 24:00
|123.8 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 30 de junio?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 18:00 a 19:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 54,88 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 18:00 a 19:00
|54.88 euros
|De 15:00 a 16:00
|55.0 euros
|De 16:00 a 17:00
|58.81 euros
|De 14:00 a 15:00
|60.05 euros
|De 13:00 a 14:00
|60.23 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|120.81
|De 1:00 a 2:00
|118.87
|De 2:00 a 3:00
|116.59
|De 3:00 a 4:00
|115.26
|De 4:00 a 5:00
|116.11
|De 5:00 a 6:00
|118.79
|De 6:00 a 7:00
|125.66
|De 7:00 a 8:00
|133.88
|De 8:00 a 9:00
|123.75
|De 9:00 a 10:00
|88.05
|De 10:00 a 11:00
|67.59
|De 11:00 a 12:00
|63.62
|De 12:00 a 13:00
|60.3
|De 13:00 a 14:00
|60.23
|De 14:00 a 15:00
|60.05
|De 15:00 a 16:00
|55.0
|De 16:00 a 17:00
|58.81
|De 17:00 a 18:00
|62.69
|De 18:00 a 19:00
|54.88
|De 19:00 a 20:00
|65.8
|De 20:00 a 21:00
|112.77
|De 21:00 a 22:00
|133.89
|De 22:00 a 23:00
|131.34
|De 23:00 a 24:00
|123.8
Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las estancias cuando no las estés utilizando.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.