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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del martes registró la cifra de 12.270.391 MWh con respecto a los 12.447.359 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la luz pasó a 95.36 euros el MWh, unos 83.51 euros

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El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 30 de junio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 133,89 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

 Franja horaria Precio por MWh
De 21:00 a 22:00 133.89 euros 
De 7:00 a 8:00  133.88 euros 
De 22:00 a 23:00  131.34 euros 
De 6:00 a 7:00 125.66 euros 
De 23:00 a 24:00 123.8 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 30 de junio?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 18:00 a 19:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 54,88 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 18:00 a 19:00 54.88 euros 
De 15:00 a 16:00  55.0 euros 
De 16:00 a 17:00  58.81 euros 
De 14:00 a 15:00  60.05 euros 
De 13:00 a 14:00  60.23 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00120.81
De 1:00 a 2:00118.87
De 2:00 a 3:00116.59
De 3:00 a 4:00115.26
De 4:00 a 5:00116.11
De 5:00 a 6:00118.79
De 6:00 a 7:00125.66
De 7:00 a 8:00133.88
De 8:00 a 9:00123.75
De 9:00 a 10:0088.05
De 10:00 a 11:0067.59
De 11:00 a 12:0063.62
De 12:00 a 13:0060.3
De 13:00 a 14:0060.23
De 14:00 a 15:0060.05
De 15:00 a 16:0055.0
De 16:00 a 17:0058.81
De 17:00 a 18:0062.69
De 18:00 a 19:0054.88
De 19:00 a 20:0065.8
De 20:00 a 21:00112.77
De 21:00 a 22:00133.89
De 22:00 a 23:00131.34
De 23:00 a 24:00123.8
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz

  • Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las estancias cuando no las estés utilizando.
  • Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
  • Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
  • Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.