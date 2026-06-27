Este domingo, 28 de junio de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 67.34 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -406 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 28 de junio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 132,39 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 132.39 euros De 23:00 a 24:00 130.47 euros De 0:00 a 1:00 126.76 euros De 1:00 a 2:00 126.07 euros De 2:00 a 3:00 122.79 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 28 de junio?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 0.0 euros De 13:00 a 14:00 0.0 euros De 14:00 a 15:00 0.0 euros De 15:00 a 16:00 0.0 euros De 16:00 a 17:00 0.0 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 126.76 De 1:00 a 2:00 126.07 De 2:00 a 3:00 122.79 De 3:00 a 4:00 116.18 De 4:00 a 5:00 114.6 De 5:00 a 6:00 115.54 De 6:00 a 7:00 116.0 De 7:00 a 8:00 114.6 De 8:00 a 9:00 108.47 De 9:00 a 10:00 55.0 De 10:00 a 11:00 6.0 De 11:00 a 12:00 0.51 De 12:00 a 13:00 0.0 De 13:00 a 14:00 0.0 De 14:00 a 15:00 0.0 De 15:00 a 16:00 0.0 De 16:00 a 17:00 0.0 De 17:00 a 18:00 0.01 De 18:00 a 19:00 1.2 De 19:00 a 20:00 27.01 De 20:00 a 21:00 79.99 De 21:00 a 22:00 122.47 De 22:00 a 23:00 132.39 De 23:00 a 24:00 130.47

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?