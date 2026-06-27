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Este domingo, 28 de junio de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 67.34 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -406 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 28 de junio?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 132,39 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 22:00 a 23:00 132.39 euros 
De 23:00 a 24:00  130.47 euros 
De 0:00 a 1:00  126.76 euros 
De 1:00 a 2:00 126.07 euros 
De 2:00 a 3:00 122.79 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 28 de junio?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 12:00 a 13:00 0.0 euros 
De 13:00 a 14:00  0.0 euros 
De 14:00 a 15:00  0.0 euros 
De 15:00 a 16:00  0.0 euros 
De 16:00 a 17:00  0.0 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00126.76
De 1:00 a 2:00126.07
De 2:00 a 3:00122.79
De 3:00 a 4:00116.18
De 4:00 a 5:00114.6
De 5:00 a 6:00115.54
De 6:00 a 7:00116.0
De 7:00 a 8:00114.6
De 8:00 a 9:00108.47
De 9:00 a 10:0055.0
De 10:00 a 11:006.0
De 11:00 a 12:000.51
De 12:00 a 13:000.0
De 13:00 a 14:000.0
De 14:00 a 15:000.0
De 15:00 a 16:000.0
De 16:00 a 17:000.0
De 17:00 a 18:000.01
De 18:00 a 19:001.2
De 19:00 a 20:0027.01
De 20:00 a 21:0079.99
De 21:00 a 22:00122.47
De 22:00 a 23:00132.39
De 23:00 a 24:00130.47
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?

  • Controla la temperatura de tu casa: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
  • Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
  • Verifica la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
  • Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para utilizar la luz diurna y reducir la necesidad de encender las lámparas.
  • Aplica bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
  • Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso cuando están apagados. Por esa razón, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.