Este sábado, 11 de abril de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,58 euros, cifra que refleja una variación del -0,26% en comparación con el día de ayer. El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos activos han experimentado un crecimiento constante en su valor. La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un aumento del 4.02% en la última semana, lo que sugiere un leve repunte en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el panorama anual, se destaca una variación negativa del -53.29%, lo que indica que, a pesar de la reciente recuperación, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en el último año, afectando su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 32.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 59.85%. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.