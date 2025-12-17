En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este miércoles, 17 de diciembre de 2025 en España es de 2,22 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -2,18%.

El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos activos han experimentado un crecimiento constante en su valor.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Freepik).

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -5.91% en la última semana, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, la variación ha sido más moderada, con un descenso del -1.49%, lo que sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha mantenido una relativa estabilidad en un horizonte temporal más amplio.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 29.00%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 77.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.