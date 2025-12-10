En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este miércoles, 10 de diciembre de 2025, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 2,42 euros. El valor de apertura refleja una variación del 141,73467 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que ambos activos han experimentado un crecimiento constante en su valor.

La criptomoneda Ripple ha mostrado una evolución moderada en su cotización, con un cambio del 1.87% en la última semana, lo que indica una estabilidad reciente en su valor. A lo largo del último año, su variación ha sido del 10.54%, reflejando un crecimiento sostenido que sugiere un interés continuo por parte de los inversores. Esta rentabilidad, aunque no exorbitante, posiciona a Ripple como una opción viable en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 26.29%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 82.40%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.