La cotización del Ripple este lunes, 6 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 1,56 euros. Esta cifra refleja una variación del 2,08% en comparación con el día pasado. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ripple está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. La criptomoneda Ripple ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su cambio ha sido del -0.05%, lo que indica una estabilidad relativa en un contexto de mercado volátil. Sin embargo, al observar el último año, la variación en la cotización ha sido del -57.43%, lo que sugiere una pérdida significativa de valor y una rentabilidad negativa para los inversores que han mantenido sus activos durante este período. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 21.34%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.50%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.