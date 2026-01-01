En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este jueves, 1 de enero de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 2,19 euros. El valor de apertura refleja una variación del 150,29439 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del 0.97% en la última semana, lo que sugiere una ligera estabilidad en el corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento a lo largo del último año, se evidencia una variación negativa del -12.18%, indicando que, a pesar de la reciente leve recuperación, la rentabilidad general ha sido desfavorable en el periodo anual.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana es del 19.16%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 63.05%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2,2 euros.