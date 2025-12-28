En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este domingo, 28 de diciembre de 2025 en España es de 2,2 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 1,33%.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto indica que el interés y la demanda por Ripple están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado.

La criptomoneda Ripple ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del -0.12% en la última semana, lo que sugiere una estabilidad relativa en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -6.42%, indicando que, a pesar de ciertos momentos de crecimiento, la tendencia general ha sido a la baja. Esto refleja los desafíos que enfrenta Ripple en un mercado de criptomonedas altamente volátil.

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 15.37%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 76.04%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 4,2 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2 euros.