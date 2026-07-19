En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este domingo, 19 de julio de 2026 en España es de 1,25 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,67%.

El precio del Ripple ha tenido una tendencia positiva en relación con el euro durante los últimos días. Esto sugiere que la demanda por Ripple está aumentando frente al euro.

En la última semana, la cotización de Ripple retrocedió un -0.85%, señalando una corrección moderada en el corto plazo; no obstante, en el último año acumula un -52.56%, lo que se traduce en una rentabilidad negativa marcada para posiciones a largo plazo. Esta evolución sugiere un entorno de debilidad y alta volatilidad, donde los repuntes puntuales no han logrado revertir la tendencia bajista predominante.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ripple, con un 28.78%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 55.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.