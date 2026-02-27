La cotización del Litecoin este viernes, 27 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 63,8 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,91% en comparación con el día pasado. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un leve aumento del 1.17% en la última semana, lo que sugiere una posible estabilización a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento anual, se evidencia una caída significativa del -33.15%, lo que refleja los desafíos que ha enfrentado en el mercado a lo largo del año. Esta combinación de resultados indica que, aunque hay señales de recuperación reciente, la rentabilidad a largo plazo sigue siendo un tema de preocupación para los inversores. La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 83.2409%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 63.7158%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.