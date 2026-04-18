Este sábado, 18 de abril de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 65,86 euros, cifra que refleja una variación del -1,03% en comparación con el día pasado. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un incremento del 3.22% en la última semana, lo que sugiere un leve repunte en el interés de los inversores. Sin embargo, al observar el panorama anual, se evidencia una caída significativa del -54.46%, lo que refleja los desafíos que ha enfrentado en el mercado y la volatilidad inherente a las criptomonedas. Esta combinación de resultados resalta tanto las oportunidades a corto plazo como los riesgos a largo plazo asociados con la inversión en Litecoin. La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 19.90%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 56.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.