La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este martes, 16 de diciembre de 2025 en España es de 93,28 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 2,43%.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor.

Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con una disminución del -3.89% en la última semana, lo que refleja cierta volatilidad a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento a largo plazo, se destaca un aumento del 23.68% en el último año, lo que sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Litecoin ha mantenido una tendencia positiva en su valor general, atrayendo así el interés de los inversores.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 28.98%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 72.12%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.