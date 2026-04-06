Este lunes, 6 de abril de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 62,56 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Litecoin está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un leve aumento del 0.45% en la última semana, lo que sugiere una posible estabilización a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento a largo plazo, se destaca una significativa caída del -51% en el último año, lo que refleja los desafíos que enfrenta en un mercado volátil y competitivo. Esta combinación de resultados indica que, aunque puede haber señales de recuperación reciente, la rentabilidad general de Litecoin ha sido negativa en el último año. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 22.67%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 57.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.