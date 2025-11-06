En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este jueves, 6 de noviembre de 2025, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 99,64 euros. El valor de apertura refleja una variación del -226,83427 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2.

Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia estas criptomonedas y divisas.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en las últimas semanas ha enfrentado un descenso del -9.84%. Este retroceso se suma a una variación anual más significativa, con una caída del -25.06% en su valor. A pesar de estos desafíos, Litecoin sigue siendo una de las criptomonedas más reconocidas, lo que sugiere que su rentabilidad a largo plazo podría depender de factores como la adopción tecnológica y la regulación del mercado.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 87.99%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 71.13%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.