Este jueves, 22 de enero de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 79,97 euros, cifra que refleja una variación del -0,34% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento sostenido en el valor de Litecoin en relación con el euro.

Este aumento puede reflejar un mayor interés en Litecoin como inversión, lo que podría estar impulsando su valor al alza frente al euro.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en las últimas semanas ha mostrado una tendencia a la baja con un cambio del -8.47%. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una disminución del -27.87%. Estos datos reflejan un periodo de volatilidad y desafíos en el mercado de criptomonedas, lo que ha impactado negativamente en la rentabilidad de Litecoin.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 42.04%, lo que es menor que la volatilidad anual del 64.98%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 78,1 euros.