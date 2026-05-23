En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este sábado, 23 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 2.384,89 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,6% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha aumentado en los últimos días, mostrando una tendencia positiva. Esto sugiere un crecimiento en la demanda de Ethereum que podría continuar en el futuro cercano.

En la última semana, Ethereum registró un descenso del -3.53%, consolidando una tendencia bajista que en el último año acumula un retroceso del -56.9%. Esta evolución se traduce en una rentabilidad negativa para los inversores que han mantenido posiciones, con pérdidas destacadas en el periodo anual y una presión reciente a la baja que evidencia la elevada volatilidad del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 19.22%, lo que es considerablemente menor que su volatilidad anual del 57.45%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.