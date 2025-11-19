En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 3.368,41 euros. Esta cifra refleja una variación del -6,94% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2.

Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum han aumentado, lo que podría reflejar un crecimiento en la confianza del mercado.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado un descenso del -6.7%, lo que refleja una volatilidad a corto plazo en el mercado. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación positiva del 61.66%, lo que indica una tendencia de crecimiento a largo plazo y una rentabilidad significativa para los inversores que han mantenido su posición en este activo digital.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana fue del 49.65%, lo que es menor que la volatilidad anual del 61.78%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.