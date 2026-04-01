La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) emitió una alerta sanitaria tras detectar la presencia de Listeria monocytogenes en salmón ahumado comercializado en el país. El organismo activó los protocolos correspondientes a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de retirar los productos afectados del mercado y evitar riesgos para la salud pública. La bacteria detectada puede provocar listeriosis, una enfermedad que presenta especial gravedad en embarazadas, personas mayores y pacientes inmunodeprimidos. En este contexto, las autoridades recomendaron de manera enfática que quienes hayan adquirido el producto señalado eviten su consumo inmediato. Asimismo, indicaron que ante la aparición de síntomas compatibles, como fiebre, vómitos o diarrea, se debe acudir a un centro de salud para recibir atención médica. Las autoridades difundieron de forma precisa los datos del producto implicado, con el fin de facilitar su identificación y retirada por parte de los consumidores. La información fue distribuida a todas las comunidades autónomas para garantizar la retirada efectiva del producto de los canales de comercialización. Las autoridades sanitarias mantienen el monitoreo activo ante posibles nuevos casos o lotes afectados. La Listeria monocytogenes es una bacteria que puede encontrarse en alimentos contaminados y generar infecciones que, en ciertos grupos de riesgo, derivan en complicaciones severas. Desde AESAN se hizo especial hincapié en la población embarazada, debido al riesgo que la bacteria representa durante la gestación. En estos casos, se aconseja seguir estrictamente las recomendaciones alimentarias oficiales y evitar productos con potencial riesgo biológico. Además, las autoridades subrayaron la importancia de reforzar las medidas de higiene en la manipulación de alimentos para prevenir la contaminación cruzada. La limpieza de superficies, utensilios y manos resulta clave para reducir la propagación de bacterias en el entorno doméstico.