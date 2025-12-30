En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este martes, 30 de diciembre de 2025 en España es de 3.497,77 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 1,24%.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con el euro, lo que podría indicar un aumento en la confianza de los inversores en las criptomonedas.

En la última semana, la criptomoneda Ethereum ha experimentado un cambio del 2.13%, lo que refleja una estabilidad en su cotización a corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un notable incremento del 72.88%, evidenciando un crecimiento significativo y una rentabilidad atractiva para los inversores. Esta tendencia sugiere un interés creciente en Ethereum, consolidándolo como una opción viable en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 12.96%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.64%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.