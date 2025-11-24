En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este lunes, 24 de noviembre de 2025, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 3.318,86 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con días anteriores, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

Fuente: narrativas-es

La criptomoneda Ethereum ha experimentado una evolución notable en su cotización, con un incremento del 58.28% en el último año, lo que refleja un crecimiento significativo en su valor y aceptación en el mercado. Sin embargo, en la última semana, su cambio ha sido del -5.2%, indicando una reciente corrección en su precio que podría ser parte de la volatilidad habitual de las criptomonedas. A pesar de esta caída a corto plazo, el rendimiento anual sugiere un potencial de rentabilidad a largo plazo para los inversores.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana, con un 49.66%, es menor que la volatilidad anual del 61.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.