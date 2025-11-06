En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este jueves, 6 de noviembre de 2025 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 3.785,24 euros, cifra que refleja una variación del -3,78% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2.

Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum están en aumento, lo que podría reflejar un optimismo en el mercado de criptomonedas.

La criptomoneda Ethereum ha experimentado una evolución notable en su cotización, con una variación del -14.98% en la última semana, lo que refleja una reciente caída en su valor. Sin embargo, al observar el panorama a largo plazo, su rentabilidad en el último año ha sido positiva, con un incremento del 56.53%. Este contraste sugiere que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Ethereum ha mantenido un crecimiento significativo en el transcurso del año, lo que puede ser atractivo para los inversores a largo plazo.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 73.54%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 61.27%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.