La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este domingo, 19 de abril de 2026 en España es de 2.733,35 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -4,18%. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. La criptomoneda Ethereum ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha mostrado un leve descenso del -0.03%. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación más significativa, con una caída del -44.85%. Esta tendencia sugiere que, a pesar de su potencial y adopción en el mercado, Ethereum ha enfrentado desafíos que han impactado negativamente su rentabilidad a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 35.71%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.46%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.